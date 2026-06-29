“LOS EXCELENTES SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA UAT PROVIENEN DE LA EFICIENTE Y ESTRICTA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO”: DÁMASO ANAYA

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, expresó que la UAT cumple con un proceso exitoso para contar con finanzas sanas, que permiten seguir invirtiendo en infraestructura y en la mejora de los servicios educativos ante la creciente matrícula de estudiantes.

“Por eso tenemos gimnasios, Centros de Lenguas, CENDIS, los CEINAS, y calidad en todos los planteles. Tenemos mucho más y mejor que otras universidades, no pueden lograrlo. Vamos a seguir apoyando sobre todo a los maestros, a los estudiantes y a los trabajadores, queremos que nuestra universidad avance fuertemente”, puntualizó.

En este sentido, destacó que la administración eficiente, la transparencia y el diálogo abierto con la comunidad universitaria han sido clave para impulsar el crecimiento de la institución.

En un encuentro con la dirigencia estatal del Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la UAT (SUTAUAT), Dámaso Anaya refrendó también su compromiso con el fortalecimiento del gremio docente y el impulso a la calidad educativa.

En su mensaje, subrayó lo esencial que ha sido para la Universidad contar con un adecuado proceso de rendición de cuentas, así como el respaldo del Gobierno del Estado para seguir impulsando los proyectos de crecimiento e infraestructura en todos los rubros, como así se ha reflejado en los últimos años.

Asimismo, enfatizó la relación de respeto y de entendimiento que la Universidad ha establecido con el sindicato de académicos, que ha derivado en los beneficios establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo.

“Es muy importante irnos como actualmente lo estamos haciendo, de la mano. Ustedes pueden constatar, que muy pocas universidades dan un apoyo directo a los compañeros académicos”, indicó.

“Nosotros seguimos haciendo el esfuerzo, porque está en el contrato colectivo de trabajo, pero en ese sentido hacemos un esfuerzo adicional, porque queremos que nuestra universidad siga avanzando, como hasta ahora”, asentó.

Por su parte el secretario general del SUTAUAT, Luis Gerardo Galván Velazco, agradeció al rector Dámaso Anaya el apoyo que ha brindado al sindicato, que ha permitido lograr conquistas laborales en beneficio de los profesores universitarios.

Durante esta reunión, se llevó a cabo la firma de convenio de las autoridades sindicales y el rector de la UAT en un proceso que marca la ley, y en cumplimiento a lo establecido en el Contrato Colectivo, referente a las prestaciones de los miembros del SUTAUAT.