GÓMEZ FARÍAS PARTICIPA EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2026 DEL CONSEJO ESTATAL DE LA AGENDA 2030

El municipio estuvo presente en Tampico, donde se presentó el Segundo Informe Subnacional Voluntario encabezado por el Gobernador Américo Villarreal, destacando áreas de oportunidad para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam.- Con el compromiso de impulsar políticas públicas alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el municipio de Gómez Farías participó en la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Tamaulipas, realizada en la ciudad de Tampico y encabezada por el Gobernador Américo Villarreal.

Durante la sesión, se presentó el Segundo Informe Subnacional Voluntario, documento que expone avances y áreas de oportunidad en la implementación de la Agenda 2030 en la entidad. Dichos planteamientos permitirán que municipios como Gómez Farías refuercen sus estrategias y acciones para alcanzar los ODS, fortaleciendo el desarrollo sostenible en beneficio de la ciudadanía.

La participación de Gómez Farías en este espacio reafirma su compromiso con la construcción de un futuro más equitativo, inclusivo y sustentable, en coordinación con el Gobierno del Estado y los distintos sectores sociales.