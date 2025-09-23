MEJORA GOBIERNO MUNICIPAL EL MANTE 2024-2027: SERVICIOS BÁSICOS EN LA COL. LINARES

La Presidenta Municipal Patty Chio supervisó este medio día acciones de bacheo profundo, beneficiando a familias de las colonias Aeropuerto y Libertad, y se instalaron 108 luminarias para dar certidumbre a los habitantes del sector.

La Presidenta Municipal Patty Chio supervisó este medio día las acciones de bacheo profundo que forman parte del plan de mejora de servicios básicos en El Mante para el periodo 2024-2027, enfocadas en la Colonia Linares. Estas labores de rehabilitación de vialidades buscan garantizar calles más seguras y transitables para los vecinos.

Durante la jornada, se anunció que, además del bacheo, se realizaron trabajos de instalación de 108 luminarias en puntos estratégicos de la colonia, con el objetivo de incrementar la seguridad y la iluminación en la zona. Las acciones de mantenimiento y modernización también beneficiarán a las familias de las colonias Aeropuerto y Libertad, al mejorar la conectividad y la calidad de vida en estas comunidades.

La administración municipal reitera su compromiso con la mejora continua de los servicios básicos y la infraestructura de El Mante, priorizando la seguridad, la convivencia vecinal y el bienestar de las familias.