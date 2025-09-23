El ALCALDE FRANK DE LEÓN FORTALECE EL ACCESO AL AGUA POTABLE CON ENERGÍA SOLAR

El proyecto beneficia a los habitantes del ejido Guadalupe Victoria, asegurando un suministro constante del vital líquido.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – El gobierno municipal de Gómez Farías, encabezado por el alcalde Frank de León, anunció la puesta en marcha de una nueva obra de infraestructura para mejorar la calidad de vida de los residentes. En esta ocasión, se trata de la implementación de un sistema de agua potable que opera a través de energía solar en el ejido Guadalupe Victoria.

El proyecto busca garantizar el suministro de agua de manera sostenible y eficiente. La tecnología solar permitirá el bombeo y la distribución del vital líquido, lo que asegura un servicio más constante y reduce los costos operativos.

El edil Frank de León reiteró su compromiso con el desarrollo del municipio. “Seguiremos trabajando por este vital líquido y por la mejora de todos”, afirmó, destacando que esta iniciativa es parte de un plan más amplio para llevar servicios básicos a todas las comunidades. Los trabajos forman parte de la agenda de obras que la administración local ha impulsado en diversas zonas, con el objetivo de atender las necesidades prioritarias de la población.