ALTAMIRA SE TRANSFORMA CON MÁS OBRAS DE MODERNIZACIÓN

*Supervisa alcalde construcción de banquetas e instalación de alumbrado solar en la Avenida de la Industria

Altamira, Tam., 23 septiembre, 2025. El alcalde, Dr. Armando Martínez Manríquez supervisó los trabajos de construcción de banquetas e instalación de alumbrado en la Avenida de la Industria, reforzando el compromiso de su administración con un municipio más seguro y moderno.

La obra comprende 416 metros lineales de banqueta y la instalación de 28 lámparas solares autónomas, beneficiando directamente a los residentes del fraccionamiento Industrial y fraccionamiento Arecas, quienes ahora contarán con un paso peatonal más seguro y mejor iluminado.

«Vamos a tener iluminado todo este corredor; la ciudadanía podrá transitar con toda la seguridad posible», indicó Martínez Manríquez.

Estas acciones se suman a una serie de obras de infraestructura urbana que contribuyen a la transformación de Altamira en una ciudad más ordenada, funcional y sostenible.