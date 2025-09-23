MARIELA LÓPEZ SOSA ENCABEZA MARTES CIUDADANO EN XICOTÉNCATL

Xicoténcatl, Tamps. – Con la finalidad de mantener un gobierno cercano a la gente, la presidenta municipal Mariela López Sosa encabezó este martes una nueva edición del programa Martes Ciudadano, donde escuchó de manera directa a las familias que acudieron a plantear sus inquietudes y necesidades.

Durante la jornada, López Sosa destacó la importancia de mantener un diálogo constante con la población, al señalar que estas acciones permiten dar seguimiento puntual a cada petición y fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.

El Martes Ciudadano se ha convertido en un espacio de atención directa que refleja el compromiso del Ayuntamiento con el desarrollo de las comunidades, consolidando un vínculo de trabajo conjunto entre sociedad y gobierno.