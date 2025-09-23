GONZÁLEZ SERÁ ANFITRIÓN DE LA GRAN FINAL DE PESCA DEPORTIVA COPA TAMAULIPAS 2025

GONZÁLEZ, TAMAULIPAS. – El municipio de González se prepara para recibir la tercera y gran final del serial de pesca deportiva Copa Tamaulipas 2025, que se llevará a cabo los próximos 27 y 28 de septiembre en la Presa Ramiro Caballero. La noticia se dio a conocer en una conferencia de prensa liderada por el Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, Presidente Municipal de González, junto con el Lic. Luis Eduardo García Reyes, vocal de la Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas, y el Dr. Alberto Cárdenas de la Fuente, presidente de la Asociación de Pesca Deportiva de Tamaulipas (Laptam).

El alcalde Dr. Zúñiga Rodríguez enfatizó que este evento es parte de una estrategia para impulsar a González como un destino turístico de primer nivel, aprovechando sus recursos naturales y fomentando actividades al aire libre que promueven la convivencia familiar y el deporte. Resaltó el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado de Tamaulipas y sus dependencias para garantizar el éxito y la seguridad de todos los participantes y visitantes.

El evento, que se realiza por primera vez en la Presa Ramiro Caballero, contará con una atractiva bolsa de premios de más de $250,000 pesos, además de sorpresas adicionales y rifas para los competidores y sus familias. Las categorías de competencia son embarcación, pie de orilla, kayak y golón.

El Lic. Luis Eduardo García Reyes destacó que la Copa Tamaulipas ha recorrido casi todo el estado, promoviendo el turismo deportivo y cinegético. Subrayó el éxito de la colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública para garantizar un entorno seguro y tranquilo, así como la inversión en la repoblación de la presa y la capacitación de guías turísticos, lo que contribuye a la derrama económica y al desarrollo sostenible de la región.

El Dr. Cárdenas de la Fuente, por su parte, mencionó que el torneo es una plataforma para que los pescadores demuestren sus habilidades, ya que los resultados de este serial son cruciales para clasificar a los campeonatos nacionales de 2026. Reconoció que la Presa Ramiro Caballero representa un reto emocionante para los competidores debido a sus ejemplares y a la belleza de sus paisajes.

Se espera una gran afluencia de pescadores y turistas no solo de Tamaulipas, sino de otros estados, quienes podrán disfrutar de las bellezas naturales y la hospitalidad de González, “Corazón de Tamaulipas.”