IMPULSO AL DEPORTE, LA EDUCACIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA MARCAN LA MAÑANERA 237 EN ALTAMIRA

El Gobierno Municipal destaca logros de atletas locales, estudiantes destacados y avances en obras clave para la comunidad, reafirmando su compromiso con el desarrollo integral de Altamira.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Altamira, Tamaulipas. – En una edición más de la tradicional “Mañanera”, la número 237, el Gobierno Municipal de Altamira, encabezado por el alcalde, junto con la Presidenta del DIF Altamira, C.P. Rossy Luque de Martínez, presentaron un detallado informe de las acciones y logros alcanzados durante la última semana, destacando un fuerte impulso al deporte, la educación y la infraestructura local.

La jornada comenzó con un vibrante ambiente futbolero, recibiendo con la batucada del SUTRA a directivos y jugadores del equipo “Orgullo Surtam Altamira Tierra de Campeones”. Este equipo de la Tercera División Profesional ha puesto en alto el nombre de Altamira al colocarse en el primer lugar de su grupo tras una contundente victoria de 4-0 como visitantes.

El alcalde anunció con entusiasmo el apoyo total para el próximo partido de ida en la Ciudad de México, confirmando la disposición de dos autobuses para que la batucada, padres de familia y la afición puedan acompañar y alentar al equipo. Asimismo, se invitó a toda la ciudadanía al partido de liguilla contra FC Politécnico, que se llevará a cabo el próximo domingo 26 de abril a las 3 de la tarde en el Estadio Altamira, con entrada y transporte gratuitos. “Estamos buscando una oportunidad en un equipo de la Liga de Expansión para que nuestros jóvenes atletas tengan la oportunidad de continuar aquí mismo en Altamira”, enfatizó el edil.

La Mañanera 237 fue también el escenario para reconocer el talento y la dedicación de los jóvenes altamirenses. Se recibió a la Mtra. Ana Karina Ramírez Rodríguez, directora del COBAT 13 de la Villa Cuauhtémoc, junto a alumnos que han destacado en disciplinas académicas, deportivas y culturales a nivel estatal, nacional e internacional. Entre los logros mencionados se encuentran primeros lugares en declamación, fútbol, Inteligencia Artificial y diversas áreas del conocimiento, así como segundos lugares en ajedrez, atletismo y competencias deportivas. Mención especial recibió Emiliano Mejía por sus medallas de oro y plata en los Juegos Paralímpicos 2025 en Chile. El Gobierno Municipal acordó realizar gestiones para el proyecto deportivo en esta institución.

Otro joven talento reconocido fue Ian Yassiel Dimas Fajardo, de la Telesecundaria José María Pino Suárez, quien obtuvo mención honorífica (cuarto lugar) en la categoría libre del Concurso Nacional de Oratoria en Chignahuapan, Puebla. Del mismo modo, se dio la bienvenida a la maestra Mariel Castellanos y a los alumnos del Taller de Música Huasteca de la Casa de la Cultura “José de Escandón”, por su participación en el Encuentro de Niñas, Niños y Jóvenes de la Huasteca en Amatlán-Naranjos, Veracruz.

En el ámbito de la salud y el bienestar, la C.P. Rossy Luque de Martínez, Presidenta del DIF Altamira, informó sobre la “Gira de la Lectura” realizada en diversas escuelas, donde se entregaron 1,600 cuentos para fomentar este hábito y promover una buena alimentación. También felicitó a los ganadores de los concursos de rondas y cuerdas. Además, se anunció la celebración del Día del Niño el próximo 30 de abril a las 4 de la tarde en la Plaza Constitución, evento que contará con una donación de juguetes por parte de la regidora Martha Eladia García Carrizales.

El Seminario de Cultura Mexicana, representado por el Lic. José Antonio Cruz Álvarez y el regidor Ismael Mex Santiago, hizo entrega del libro “El Político” y la Enciclopedia Tamaulipas para la Biblioteca Municipal. Por su parte, los “Guerreros de Altamira”, campeones de fútbol en la categoría de 70 años, entregaron un reconocimiento al alcalde por su respaldo al deporte y anunciaron un próximo torneo de la Huasteca en el marco del 277 aniversario de Altamira.

El alcalde detalló importantes avances en obras de infraestructura, como el estacionamiento y la instalación de elevadores en el Complejo Integral Multidisciplinario de Altamira (CIMA), que se espera esté listo para las graduaciones en junio. Agradeció al gobernador, Dr. Américo Villarreal Anaya, por la obra de iluminación solar autónoma en la zona de la Estación Cuarentenaria. También se informó sobre la atención inmediata al problema de mortandad de peces en el estero El Camalote, logrando limpiar completamente la zona en colaboración con COMAPA Altamira y CONAGUA.

Finalmente, se anunció una agenda cargada de actividades para la semana, incluyendo la firma de un contrato de mandato para la escrituración de 800 predios en Ampliación Los Olivos y la búsqueda de escrituración para las colonias Pescadores y Puerto Escondido. Se detallaron las brigadas de “COMAPA en tu Colonia”, “ITAVU en tu Colonia”, la “Mesa de Atención de Bienestar Social” y la audiencia pública “Día de Pueblo” que se llevarán a cabo en distintas colonias del municipio. Durante la Mañanera, se atendieron y canalizaron 23 solicitudes ciudadanas de manera inmediata.