CELEBRA GOBIERNO DE GONZÁLEZ DÍA DEL ADULTO MAYOR: FORTALECEN LA ATENCIÓN CON SERVICIOS INTEGRALES Y REHABILITACIÓN DE CASAS CLUB

GONZÁLEZ, TAMAULIPAS – En un acto de reconocimiento y compromiso con los adultos mayores del municipio, el Gobierno de González, en coordinación con el Sistema DIF, ha intensificado sus esfuerzos para dignificar los espacios y servicios dedicados a este sector de la población. Las acciones se enmarcan en un proyecto de fortalecimiento que incluye la rehabilitación de la infraestructura, seguimientos médicos y servicios gratuitos esenciales.

En el evento para conmemorar el Día Nacional del Adulto Mayor, celebrado en la explanada de la plaza principal, se congregaron poco más de 380 abuelitos de las siete Casas Club existentes en el municipio. La celebración, encabezada por la presidenta del Sistema DIF, Lic. Sarahí Rageb Gómez, y con la presencia de la Lic. Astrid Lorena Pazzi Martínez, Procuradora de la Defensa del Adulto Mayor en el Estado, sirvió como plataforma para refrendar el compromiso de esta administración.

Durante el festejo, que contó con la coronación de los reyes y reinas del adulto mayor, se llevaron a cabo rifas de regalos, presentaciones artísticas y se ofreció servicio gratuito de corte de cabello. Como parte de las mejoras tangibles, se realizó la entrega de nuevo mobiliario y equipamiento para las Casas Club, con el objetivo de optimizar la calidad de los servicios que se brindan.

Al respecto, la Lic. Sarahí Rageb Gómez mencionó “Nuestros adultos mayores son el cimiento de nuestra sociedad, y nuestra responsabilidad es asegurar que tengan acceso a los mejores servicios. Nos ocupamos de dignificar sus espacios y de proveerles atención de calidad, ya sea en servicios de salud o en apoyos alimentarios.”

Subrayó la importancia de la colaboración interinstitucional para lograr los objetivos planteados. “La rehabilitación de sus espacios es un acto de justicia para quienes nos han dado tanto, y seguiremos gestionando los recursos necesarios para que nuestros abuelitos se sientan valorados y queridos”, puntualizó la presidenta del DIF.