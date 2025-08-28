PROTECCIÓN DE ADULTOS MAYORES PRIORIDAD DEL DIF MANTE

Por
admin admin
-
0
2

* Se proporciona cuidado y atención con programas de Casa Hogar y Estancia Segura, PPNNAAM y alimentarios.

La atención y protección a los adultos mayores es una prioridad en el gobierno de El Mante que preside Patty Chío y  que a través del Sistema DIF proporciona los servicios y cuidados.

La Procuraduría de Protección a Niños, Niñas, Adolescentes  y Adultos  Mayores está  para proteger sus derechos elementales, a través  del cual se ha atendido con asesorías jurídicas y de auxilio para quiénes han sido reportados en situación de riesgo.

La Casa Hogar y la Estancia Segura son parte de los programas asistenciales que se tienen también de manera muy específica a  disposición de la población mas vulnerable.

La directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Erika Torres Velázquez, declaró que todos estos programas están a disposición de quienes  necesitan, señalando que todos los días se proporciona  atención, cuidado,  asesoría y protección  a los abuelitos que acuden por un beneficio.

“Son  la población más vulnerable y que requiere de los cuidados especiales para tener una mejor calidad de vida,  además del respeto a sus derechos a la salud, alimentación, bienestar y principalmente a un hogar y todos los programas del DIF  cumplen una función específica que desde el estado impulsa la Doctora María Santiago de Villarreal y en El Mante cumplimos esa misión” dijo en el marco de la celebración  del Día  del Adulto Mayor.

Resaltó  que los cuidados diario a internos de la Casa Hogar,  la Estancia Segura a quienes asisten mientras su familia trabaja, la  protección a sus derechos en el área jurídica y los apoyos alimentarios a través del programas “Voluntad de Ayudar a las Familias”, son un derecho que se atiende con responsabilidad y compromiso ponderando siempre su bienestar..

Artículos relacionadosMás del autor