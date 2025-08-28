PROTECCIÓN DE ADULTOS MAYORES PRIORIDAD DEL DIF MANTE

* Se proporciona cuidado y atención con programas de Casa Hogar y Estancia Segura, PPNNAAM y alimentarios.

La atención y protección a los adultos mayores es una prioridad en el gobierno de El Mante que preside Patty Chío y que a través del Sistema DIF proporciona los servicios y cuidados.

La Procuraduría de Protección a Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos Mayores está para proteger sus derechos elementales, a través del cual se ha atendido con asesorías jurídicas y de auxilio para quiénes han sido reportados en situación de riesgo.

La Casa Hogar y la Estancia Segura son parte de los programas asistenciales que se tienen también de manera muy específica a disposición de la población mas vulnerable.

La directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Erika Torres Velázquez, declaró que todos estos programas están a disposición de quienes necesitan, señalando que todos los días se proporciona atención, cuidado, asesoría y protección a los abuelitos que acuden por un beneficio.

“Son la población más vulnerable y que requiere de los cuidados especiales para tener una mejor calidad de vida, además del respeto a sus derechos a la salud, alimentación, bienestar y principalmente a un hogar y todos los programas del DIF cumplen una función específica que desde el estado impulsa la Doctora María Santiago de Villarreal y en El Mante cumplimos esa misión” dijo en el marco de la celebración del Día del Adulto Mayor.

Resaltó que los cuidados diario a internos de la Casa Hogar, la Estancia Segura a quienes asisten mientras su familia trabaja, la protección a sus derechos en el área jurídica y los apoyos alimentarios a través del programas “Voluntad de Ayudar a las Familias”, son un derecho que se atiende con responsabilidad y compromiso ponderando siempre su bienestar..