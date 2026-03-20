COORDINA GOBIERNO DE PATTY CHÍO ACCIONES PREVENTIVAS POR VACACIONES

*Se coordinan corporaciones para establecer estrategias de seguridad en áreas turísticas del municipio.

​Con el firme compromiso de salvaguardar la integridad de las familias mantenses y de los visitantes durante el próximo periodo vacacional, la administración municipal que encabeza la Alcaldesa Patty Chío inició los trabajos de planeación y logística para el operativo de seguridad Semana Santa 2026.

​Por instrucciones de la Presidenta Municipal, la Dirección de Protección Civil El Mante lideró una mesa de trabajo interinstitucional en la que participaron corporaciones de seguridad, auxilio y diversas dependencias estatales y municipales. El objetivo central es establecer acciones preventivas estratégicas que garanticen un saldo blanco en los principales balnearios y sitios turísticos de la región.

​”La prioridad de esta administración es que las familias disfruten de nuestros atractivos naturales con la tranquilidad de que existe un equipo profesional vigilando su bienestar,” se destacó durante el encuentro.

En esta reunión de planeación, se acordó trabajar de manera coordinada para optimizar los tiempos de respuesta y la cobertura en puntos de alta afluencia.

En el encuentro estuvieron presentes representantes de: Secretaría de Salud y COEPRIS, Cruz Roja Mexicana, Tránsito Municipal, Protección Civil Estatal y Municipal, Dirección de Turismo y Gerardo Montes, Regidor comisionado en Protección Civil.

​Con estas acciones, el Gobierno Municipal de El Mante reafirma su compromiso de trabajar sin descanso para brindar protección, orden y seguridad, consolidando a nuestro municipio como un destino seguro para el turismo y el esparcimiento familiar.