SE UNE PATTY CHÍO A ACCIONES EN FAVOR DE MUJERES CON CÁNCER

* Reconoce labor del voluntariado IMSS Bienestar Mante, por apoyar a mujeres que luchan contra el cáncer de mama

Sensible ante la situación que enfrentan mujeres que luchan contra el cáncer de mama, la Presidenta Municipal Patty Chio asistió y se unió a la entrega de prótesis mamaria donada por el voluntariado IMSS

En la escuela secundaria general 2 “Jaime Torres Bodet” se realizó la entrega del donativo a madres de familia, a quienes dijo es un gran aliciente para enfrentar y luchar contra la enfermedad.

“Gracias al voluntariado IMSS que realizan estas prótesis, el cáncer de mama es un tema que nos sensibiliza a todos y nos une en favor de las mujeres mantenses que pasan por esta situación. Este donativo es un aliciente que si bien no les sana físicamente si sana el alma y ayuda a su autoestima. Como gobierno somos solidarios para que esta lucha sea más llevadera. No están solas” dijo.

Acompañada de la directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez , la regidora Judith Amaro Rivas, el jefe del CREDE Israel Regalado Pérez la supervisora de secundarias generales zona 6 Cleotilde Fernández, Ema Jaimes Sánchez del voluntariado IMSS bienestar Mante y Arturo Cárdenas director de la secundaria, realizó la entrega de prótesis dentro del marco de las actividades del mes rosa en la secundaria general 2 .

La dirigente del voluntariado IMSS Bienestar explicó que a través de pláticas identifican síntomas de alarma para detectar el cáncer de mama y las prótesis se otorgan a población abierta, mismas que son artesanales a base de semilla de linaza y se fabrican con mucho amor con la satisfacción de cumplir el propósito del organismo, vivir es amar y cumplir.