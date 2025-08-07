GRAN COLECTA DIEZMO 2025 DE LA DIÓCESIS DE TAMPICO

El 22 de agosto inicia la entrega de talonarios. Anuncian importantes incentivos para colaboradores y la distribución de las 110 máximas gratificaciones el 6 de enero del 2026.

Describen en rueda de prensa distribución de los ingresos y objetivos centrales de esta gran colecta

ALFREDO GARCIA BECERRA

El Mante, Tamaulipas – En un esfuerzo por mantener su misión y cubrir las crecientes necesidades de la comunidad católica, la Diócesis de Tampico ha anunciado el inicio de la difusión de la Gran Colecta Diezmo 2025. Esta iniciativa, que cumple dos décadas de servicio, tiene como principal objetivo la recaudación de fondos esenciales para el sostenimiento de las actividades diocesanas.

El administrador apostólico monseñor Oscar Efraín Tamez, acompañado por párrocos de la región sur del estado, ofreció una rueda de prensa para informar a la comunidad sobre los detalles de esta importante colecta y alentar a la participación activa de los fieles. Monseñor Tamez destacó la importancia de la colaboración de todos para asegurar la continuidad de los servicios que la diócesis ofrece a la población.

Un aspecto clave de la presentación fue la explicación detallada de la distribución de los fondos recaudados. La Diócesis de Tampico ha establecido un sistema transparente y equitativo para garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente y en beneficio de la comunidad. Según lo informado, el 30% de la colecta se destina directamente a cada una de las 73 parroquias que conforman la diócesis, permitiendo a cada una atender sus necesidades locales y proyectos pastorales. Otro 30% se asigna a la seguridad social de los sacerdotes, asegurando su bienestar y la posibilidad de que continúen su labor pastoral. El 20% se invierte en el sostenimiento del seminario, un pilar fundamental para la formación de futuros líderes religiosos. El restante 20% se distribuye como incentivos a los fieles que colaboran activamente en la colecta, reconociendo su compromiso y apoyo a la misión diocesana.

Para motivar la participación en la Gran Colecta Diezmo 2025, la Diócesis ha organizado una serie de sorteos con importantes premios. La distribución de los talonarios comenzará el 22 de agosto y se han programado sorteos previos en tres sedes diferentes, dirigidos a los colaboradores más diligentes. El 10 de octubre, en la parroquia del Padre Celestial, se sortearán 30 bonos de 3 mil pesos. En noviembre, la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Estación Cuauhtémoc, en Altamira, será la sede para la entrega de otros 30 bonos de 3 mil pesos. Finalmente, el 19 de diciembre, en la parroquia del Sagrado Corazón de Tampico, se sortearán 100 bonos de 1,500 pesos.

El sorteo principal se llevará a cabo el 6 de enero del próximo año y contará con una amplia cobertura para asegurar la transparencia del proceso. Los premios son significativos, con un premio mayor de $250,000.00. El segundo lugar recibirá $150,000.00, mientras que el tercero, cuarto y quinto lugar obtendrán 50 mil pesos cada uno. Del sexto al décimo lugar, los ganadores recibirán 30 mil pesos cada uno. Los premios continuarán hasta el lugar 110, con gratificaciones de 15 mil pesos del lugar 11 al 60, 5 mil pesos del lugar 61 al 90, y 2,500 pesos del lugar 91 al 110.

La Diócesis de Tampico confía en la generosidad y el apoyo de la comunidad para el éxito de la Gran Colecta Diezmo 2025. Los fondos recaudados permitirán a la diócesis continuar su labor pastoral, social y educativa, beneficiando a miles de personas en la región sur del estado. La participación activa de los fieles es fundamental para asegurar que la Diócesis pueda seguir cumpliendo su misión y atendiendo las necesidades de la comunidad.