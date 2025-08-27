SUPERVISA PATTY CHÍO REHABILITACIÓN DE ACCESO A ESCUELAS

*Garantiza que previo al regreso a clases los accesos serán habilitados y repavimentados.

La Dirección de Obras Públicas en el municipio, anunció que las calles de acceso a las escuelas Pedro J. Méndez en la Colonia Moderna y Manuel Ávila Camacho en la Miguel Alemán quedarán habilitadas previo al inicio del ciclo escolar.

El director Pedro González Ángeles, dijo que la instrucción de la alcaldesa Patty Chío fue que desde el inicio de las acciones, es que estas queden listas previo al retorno a las aulas.

“Desde que las obras iniciaron, la Presidenta Municipal nos dio la instrucción de que se concluyeran antes de que los alumnos regresaran a clases, nosotros como dependencia hicimos el compromiso de que así sería y ya se están haciendo los últimos trabajos para completar las repavimentaciones que se requieren en este caso, luego de que se efectuaron obras de reposición de tubería de drenaje”, dijo el funcionario.

Explicó que desde el inicio de la presente semana, se tenía contemplado que sea el día viernes cuando se reencarpete o repavimente las zonas en donde la Comapa abrió para arreglar tuberías de agua y drenaje.

Pedro González, afirmó que en el caso de la obra de la colonia Moderna frente al acceso principal de la escuela Pedro José Méndez, fue necesario trabajar durante más días, ya que se detectó un nuevo problema en la red de drenaje, mismo que se determinó atender y por eso se prolongaron las labores.

“Nosotros tenemos una programación semanal y dentro de ella, previo a las clases se está trabajando desde este miércoles para pavimentar el espacio en donde se dañó el pavimento a causa de las reparaciones que hizo la Comapa frente a la ESMAC; en la Pedro J. Méndez también se trabajó y en ambos casos el pavimento queda repuesto a más tardar el sábado previo al inicio de clases”, reiteró.

González Ángeles dijo que por instrucciones de la alcaldesa Paty Chío se trabaja bajo una calendarización, misma que en ocasiones se ve interrumpida o aplazada a causa de las lluvias como las que cayeron recientemente y que impiden realizar los trabajos a normalidad; sin embargo, dijo que el compromiso de la alcaldesa se cumplirá para que los niños tengan accesos dignos a sus planteles educativos antes de que inicie el ciclo escolar.