DISTRIBUYE SALUD 37 MIL 900 DOSIS DE BCG PARA REFORZAR VACUNACIÓN DE BEBÉS

*El gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya logró gestionar esta primer remesa y se espera la llegada de más biológico a Tamaulipas.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Victoria, Tamaulipas.- Para dar respuesta a las necesidades de la población y reforzar la vacunación a los recién nacidos, este día la Secretaría de Salud dio inicio a la distribución de 37 mil 900 dosis de vacuna BCG a las unidades de salud.

El titular de esta dependencia, Vicente Joel Hernández Navarro, resaltó que luego de las gestiones realizadas ante la Federación por el gobernador Américo Villarreal Anaya para la adjudicación de este tipo de vacuna, llegó una primera remesa que se distribuirá a las unidades hospitalarias y los Distritos de Salud para el Bienestar, ya que se aplica a los recién nacidos.

“Llegó a los almacenes centrales para ser valorada por COFEPRIS antes de distribuirla a los puntos medulares que son los hospitales y ya se cuenta con las suficientes dosis para continuar con la distribución que se espera concluir en los próximos dos días”, resaltó.

Informó que se espera la llegada de más biológico para obtener una meta de aplicación de 53 mil 200 dosis en este año para el IMSS Bienestar, 41 mil 430 para el IMSS Ordinario y 3 mil 660 dosis para el ISSSTE, las cuales se adjudican de acuerdo a las necesidades de cada entidad, “por el momento ya tenemos para distribuir a todas las unidades y jurisdicciones sanitarias, y para Tampico son 4 mil 250 dosis y para Altamira 3 mil 790”, por mencionar algunos lugares.

La vacuna BCG se aplica a todos los recién nacidos y se puede aplicar hasta los cuatro años con 11 meses; el esquema consiste en una dosis única y protege contra las formas severas de tuberculosis meníngea y miliar.

El secretario de Salud, también exhortó a la población a solicitar la aplicación de las vacunas de temporada invernal, ya que se cuenta con el abasto suficiente para cubrir a la población y aplicar las dosis correspondientes a Influenza, COVID 19 y Neumococo.

Cuarto Poder de Tamaulipas/