GÓMEZ FARÍAS SE PREPARA PARA UNA RODADA DE CONCIENTIZACIÓN EN PRO DE LA SEGURIDAD VIAL

El Gobierno Municipal, liderado por el alcalde Frank de León, invita a la comunidad a participar en un evento que busca promover la precaución y el respeto entre conductores.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – El próximo 6 de septiembre, a las 4 de la tarde, el municipio de Gómez Farías será el escenario de una rodada de concientización organizada por el Gobierno Municipal. El alcalde Frank de León encabeza esta iniciativa que busca fomentar la seguridad vial y el apoyo comunitario.

El recorrido iniciará en la gasolinera Loma Alta y culminará en el emblemático Parador Turístico “El Jaguar”. Al llegar al parador, se llevará a cabo una rifa de atractivos premios que incluyen cascos, goggles, guantes y una motocicleta. Sin embargo, los organizadores enfatizan que el valor principal de este evento trasciende los premios materiales.

“Lo más importante no solo son los premios, sino el mensaje y apoyo comunitario” se dijo. La rodada de concientización se presenta como una oportunidad para sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar medidas de seguridad al conducir, así como para fortalecer los lazos entre los habitantes de Gómez Farías.

Se espera una nutrida participación de motociclistas y público en general, quienes podrán unirse a esta causa que busca promover una cultura de responsabilidad y precaución en las carreteras del municipio. El Gobierno Municipal extiende una cordial invitación a todos los interesados a sumarse a esta iniciativa en pro de la seguridad vial y el bienestar de la comunidad.