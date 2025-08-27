EL ALCALDE MELCHOR BUDARTH BÁEZ IMPULSA EL DEPORTE CON LA PRIMERA CANCHA DE PÁDEL DE LA REGIÓN

El Gobierno Municipal, con esta iniciativa busca fortalecer la infraestructura deportiva y fomentar la convivencia familiar.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tamaulipas. – En un esfuerzo por mejorar la calidad de vida y promover el deporte en la comunidad, el municipio de Ocampo dio inicio a la construcción de la primera cancha de pádel de la región. Este ambicioso proyecto, encabezado por el alcalde C.P. Melchor Budarth Báez, marca un paso significativo en la infraestructura deportiva local y promete convertirse en un espacio para la convivencia familiar y el desarrollo social.

La obra, que forma parte del compromiso del gobierno municipal por impulsar el bienestar de los ocampenses, responde a la creciente demanda de áreas recreativas y deportivas en la localidad. “Con visión y compromiso, seguimos avanzando en el deporte y la salud de nuestra gente”, afirmó Budarth Báez durante el anuncio oficial del proyecto.

El pádel, un deporte que combina elementos del tenis y el squash, ha ganado popularidad en los últimos años debido a su accesibilidad y carácter inclusivo. Con esta nueva cancha, Ocampo busca posicionarse como un referente deportivo en la región y ofrecer a sus habitantes una alternativa moderna para mantenerse activos y saludables.

Además de fomentar la actividad física, el proyecto tiene como objetivo fortalecer los lazos comunitarios, proporcionando un espacio donde familias y amigos puedan reunirse y disfrutar de momentos de recreación. La iniciativa también se alinea con los planes municipales para promover estilos de vida saludables y combatir problemas como el sedentarismo y las enfermedades relacionadas con la falta de actividad física.

La construcción de esta cancha representa un paso importante hacia el desarrollo integral del municipio, destacando el compromiso de las autoridades locales con el progreso y bienestar de su población. Se espera que la obra esté concluida en los próximos meses, ofreciendo a los ocampenses una instalación moderna y funcional que beneficiará a generaciones futuras.

Con este proyecto, Ocampo reafirma su liderazgo en la región y su apuesta por un futuro más activo y saludable para todos sus habitantes.