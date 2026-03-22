EXITOSA PARTICIPACIÓN EN LA 3RA CARRERA XICOTÉNCATL 2026

Con una destacada participación ciudadana, la mañana de este domingo se llevó a cabo la 3ra Carrera Xicoténcatl 2026, evento deportivo que reunió a más de 600 corredores de la región.

Mariela López Sosa, Presidenta Municipal de Xicoténcatl, dio el arranque oficial alrededor de las 7:00 horas, marcando el inicio de esta competencia realizada en el marco del 275 aniversario del municipio.

En la justa participaron atletas provenientes de municipios como Xicoténcatl, El Mante, González, Gómez Farías y Ocampo, así como estudiantes de la Secundaria Técnica No. 38 y el CBTIS No. 98, quienes compitieron en las categorías de 5 km, 2.5 km y 1 km infantil.

Resultados por categoría

🏃‍♂️ 5K Varonil

🥇 Fernando Domínguez Rodríguez – 17:05

🥈 Manuel Martínez – 17:23

🥉 Diego Ruiz – 18:11

🏃‍♀️ 5K

Femenil

🥇 Dayana Brisia Reyes Sánchez – 20:47

🥈 Karla Tello Martínez – 22:32

🥉 Karla Jazmín Ruiz Soto – 23:41

🏃‍♂️ 2.5K

Varonil

🥇 Alberto Salazar – 07:57

🥈 Juan Jesús Maldonado Barreto – 08:41

🥉 Héctor Mejía Ponce – 08:42

🏃‍♀️ 2.5K

Femenil

🥇 Cecilia Reyna – 11:06

🥈 Verónica Cárdenas – 11:06

🥉 Nahomy Elizabeth Vargas García – 11:27

👦 1K Infantil Varonil

🥇 Rubén Maldonado Torres – 05:12

🥈 Iker Gael Cura Andrade – 05:13

🥉 Carlos Camacho – 05:13

👧 1K Infantil Femenil

🥇 Mayte Berenice Amaro – 06:00

🥈 Lta. Natalia Recendiz Casango – 06:15

🥉 Alejandra Juárez Neri – 06:17 El Gobierno Municipal de Xicoténcatl destacó que este tipo de actividades promueven la convivencia social, impulsan estilos de vida saludables y consolidan la participación ciudadana en eventos que benefician a la comunidad.