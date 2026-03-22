EXITOSA PARTICIPACIÓN EN LA 3RA CARRERA XICOTÉNCATL 2026

Con una destacada participación ciudadana, la mañana de este domingo se llevó a cabo la 3ra Carrera Xicoténcatl 2026, evento deportivo que reunió a más de 600 corredores de la región.
Mariela López Sosa, Presidenta Municipal de Xicoténcatl, dio el arranque oficial alrededor de las 7:00 horas, marcando el inicio de esta competencia realizada en el marco del 275 aniversario del municipio.
En la justa participaron atletas provenientes de municipios como Xicoténcatl, El Mante, González, Gómez Farías y Ocampo, así como estudiantes de la Secundaria Técnica No. 38 y el CBTIS No. 98, quienes compitieron en las categorías de 5 km, 2.5 km y 1 km infantil.
Resultados por categoría
🏃♂️ 5K Varonil
🥇 Fernando Domínguez Rodríguez – 17:05
🥈 Manuel Martínez – 17:23
🥉 Diego Ruiz – 18:11
🏃♀️ 5K
Femenil
🥇 Dayana Brisia Reyes Sánchez – 20:47
🥈 Karla Tello Martínez – 22:32
🥉 Karla Jazmín Ruiz Soto – 23:41
🏃♂️ 2.5K
Varonil
🥇 Alberto Salazar – 07:57
🥈 Juan Jesús Maldonado Barreto – 08:41
🥉 Héctor Mejía Ponce – 08:42
🏃♀️ 2.5K
Femenil
🥇 Cecilia Reyna – 11:06
🥈 Verónica Cárdenas – 11:06
🥉 Nahomy Elizabeth Vargas García – 11:27
👦 1K Infantil Varonil
🥇 Rubén Maldonado Torres – 05:12
🥈 Iker Gael Cura Andrade – 05:13
🥉 Carlos Camacho – 05:13
👧 1K Infantil Femenil
🥇 Mayte Berenice Amaro – 06:00
🥈 Lta. Natalia Recendiz Casango – 06:15
🥉 Alejandra Juárez Neri – 06:17 El Gobierno Municipal de Xicoténcatl destacó que este tipo de actividades promueven la convivencia social, impulsan estilos de vida saludables y consolidan la participación ciudadana en eventos que benefician a la comunidad.