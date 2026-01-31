SUPERVISA MARIELA LÓPEZ REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN XICOTÉNCATL

La obra abarca 300 metros lineales de alcantarillado sanitario en la calle Lázaro Picasso Tovar, optimizando los servicios básicos para las familias del sector.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

XICOTÉNCATL, TAM. – Con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y garantizar servicios públicos de calidad, la presidenta municipal, Mariela López Sosa, encabezó una jornada de supervisión técnica en la obra de rehabilitación del alcantarillado sanitario que se desarrolla en la zona centro de la ciudad.

Los trabajos se localizan específicamente sobre la calle Lázaro Picasso Tovar, en el tramo comprendido entre las calles Galeana y Mina. Durante el recorrido, la alcaldesa verificó el avance de la instalación de 300 metros lineales de nueva tubería, una acción destinada a resolver problemas de azolve y filtraciones que afectaban a los residentes locales.

López Sosa destacó que estas acciones son resultado de un esfuerzo conjunto para modernizar la red hidráulica del municipio. Al respecto, señaló que la prioridad de su administración es atender las necesidades básicas que impactan directamente en la salud y la calidad de vida de las familias xicotenquenses.

“Estamos trabajando unidos para mejorar los servicios. Estos 300 metros de infraestructura no son solo tubos, representan una mayor higiene y bienestar para cada hogar de este sector”, afirmó la mandataria durante el diálogo con vecinos de la zona.

Se espera que la obra concluya en los próximos días, restableciendo la circulación vial y dejando operativa una red de drenaje con mayor capacidad de desfogue, preparada para las demandas actuales de la población.