APUESTA DIF GONZÁLEZ POR AMPLIAR LA CAPACITACIÓN A TRAVÉS DEL CEDIF

González, Tamaulipas. – El Gobierno Municipal de González 2024-2027, en su compromiso con el desarrollo integral de las familias, anunció la próxima apertura de dos nuevos Centros de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF). La Presidenta del Sistema DIF González, Lic. Sarahí Rageb Gómez, supervisó los trabajos de remodelación de lo que anteriormente eran las instalaciones del TAMUL en Villa Manuel, espacio que permaneció en el abandono y sin oficio durante los últimos años y el cual se convertirán en la nueva sede del CEDIF.

Este proyecto tiene como objetivo principal “mejorar la economía de González a través de capacitaciones para el autoempleo”, según lo expresado por la Lic. Rageb Gómez. La decisión de utilizar estas instalaciones se tomó al considerar que sería “un desperdicio dejarlo de esa manera cuando hay muchas cosas por hacer”, enfatizando que la administración actual está para “trabajar y servir”.

El nuevo CEDIF ampliará la oferta de cursos y talleres ya disponibles en la cabecera municipal, donde actualmente se imparten clases de manualidades, corte y confección, belleza y cocina. Además, como una gran noticia para la comunidad, se ha anunciado que se abrirá por primera vez en el municipio el curso de Auxiliar de Enfermería en la cabecera municipal, con planes de “expandirlo también para Graciano Sánchez y Villa Manuel”.

La Presidenta del DIF destacó que este es un hecho histórico, ya que es la primera vez que hay instalaciones propias de CEDIF y cursos de CEDIF independiente a cabecera municipal, en un esfuerzo por beneficiar a todos los gonzalenses.

La convocatoria se encuentra abierta a través de los diferentes canales de comunicación del Gobierno Municipal y Sistema DIF.