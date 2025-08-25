POR PRIMERA VEZ, LLEGA A GONZÁLEZ LA JORNADA DEL EMPLEO CON MÁS DE 100 VACANTES Y PRESENCIA REGIONAL

González, Tamaulipas, 25 de agosto de 2025 – En una acción coordinada entre el Gobierno de Tamaulipas y el Gobierno Municipal, se llevó a cabo la Jornada de Empleo González 2025 en la Unidad Deportiva de Villa Manuel. El evento, organizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través del Servicio Nacional de Empleo, ofreció más de 100 vacantes con rangos salariales que inician en $8,480.00 pesos mensuales y hasta los 26,176.75 pesos.

El Presidente Municipal, Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, afirmó que la jornada es “una muestra clara de lo que se puede lograr cuando sumamos voluntades” y destacó que “cuando las instituciones colaboran, quienes ganan son siempre los ciudadanos”. Al evento asistieron representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; la Subsecretaria del Empleo, Mtra. Carolina Iveth Martínez Molano; el Encargado de la Dirección General del Servicio Nacional de Empleo en Tamaulipas, M.D.E. Emanuel Reséndez Gómez; así como representantes de la Secretaría de Economía del Estado y de los presidentes municipales de Aldama, Profa. María Noemi Sosa Villarreal, y de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, entre otras personalidades.

La Jornada de Empleo tuvo como objetivo asegurar la igualdad de oportunidades para que buscadores de empleo de González, accedan a trabajos dignos con prestaciones de ley. Se ofertaron puestos para perfiles operativos, técnicos y profesionales. Adicionalmente, se instaló un módulo de atención para difundir el programa de movilidad laboral agrícola y al extranjero.

El Gobierno Municipal de González reafirma su compromiso de crear las condiciones necesarias para que las empresas inviertan y generen empleos de calidad, construyendo un municipio más próspero y seguro para sus familias.