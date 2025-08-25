ENTREGA DIF MANTE PAÑALES A POBLACIÓN PRIORITARIA

* Son recursos que la Dra. María de Villarreal envía para personas con discapacidad y que desde el Gobierno de El Mante se distribuyen casa por casa.

Cumpliendo la misión humanista del gobierno de El Mante que Preside Patty Chío, la directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Erika Torres Velázquez acudió con los mensajeros de paz a entregar la dotación de pañales a beneficiarios.

Con la distribución casa por casa de los apoyos del programa “Lazos de Esperanza” que envía la Dra. María Santiago de Villarreal Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, se atiende a poblacion vulnerable en El Mante.

” La instrucción de nuestra Presidenta Patty Chío es que los recursos lleguen a manos de los beneficiarios y por eso estamos aquí para entregarles los paquetes de pañales que les envía la Dra. Maria de Villarreal y reiterarles que no están solos, que en el Sistema DIF y el Municipio tienen una mano amiga para lo que necesiten” dijo a beneficiarios .

La dotación consiste en 240 pañales y toallas para cada personas con discapacidad severa, postradas en cama y en condiciones de pobreza extrema. Con los cuales a través del Sistema DIF se han mejorado sus condiciones de vida y la de sus familias, cuyo padrón se incrementó en la actual administración a 69 beneficiarios en El Mante

“Gracias por apoyarnos y venir hasta nuestra casa, pero sobre todo por responder sin tanto requisito y burocrátismo nuestra solicitud porque es algo que realmente nos ayuda” dijo la señora Flor Martínez quién recibió la dotación de pañales para su hijo con discapacidad severa en su domicilio al pie de la sierra en Congregación El Abra.