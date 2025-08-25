MÁS OBRAS PARA LA GENTE CON LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN

El alcalde de Ocampo, C.P. Melchor Budarth Báez, dio el banderazo de inicio a la construcción de una cisterna de agua potable que beneficiará a las familias de la comunidad.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam.- En un esfuerzo continuo por mejorar la calidad de vida de los habitantes de Ocampo, el Presidente Municipal, C.P. Melchor Budarth Báez, ha dado inicio a la construcción de una cisterna de agua potable en el Ejido Ricardo Flores Magón. Este proyecto representa un avance significativo para garantizar el acceso al agua potable a las familias de esta comunidad.

Durante el evento de inicio de obra, el alcalde Budarth Báez destacó el compromiso de su administración con el bienestar de la población, señalando que esta cisterna es una respuesta a las necesidades prioritarias planteadas por los habitantes del Ejido Ricardo Flores Magón. Asimismo, resaltó la importancia de trabajar en conjunto con la comunidad para lograr un desarrollo integral y sostenible.

La construcción de esta cisterna de agua potable permitirá almacenar y distribuir el vital líquido de manera eficiente, asegurando un suministro constante y de calidad para los hogares del Ejido Ricardo Flores Magón. Con esta obra, se busca mejorar las condiciones de salud e higiene de las familias, así como impulsar el desarrollo económico y social de la comunidad.

El gobierno municipal reafirmó su compromiso de seguir trabajando en la gestión de recursos y la ejecución de proyectos que beneficien a todos los habitantes de Ocampo, con el objetivo de construir un municipio más próspero y equitativo.