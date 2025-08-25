EL DIF MUNICIPAL REALIZA JORNADA DE LIMPIEZA PARA FORTALECER ESPACIOS PÚBLICOS EN OCAMPO

La C.P. Martha Uresti de Budarth, Presidenta del DIF Municipal, impulsa acciones comunitarias para preservar el Paseo Ecológico La Alberca como un lugar seguro y digno para las familias.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam. – Con el compromiso de mantener los espacios públicos limpios y funcionales, el Sistema DIF Municipal de Ocampo, liderado por su presidenta C.P. Martha Uresti de Budarth, llevó a cabo una jornada de limpieza en el Paseo Ecológico La Alberca. Esta actividad forma parte de la iniciativa “Con el corazón por Ocampo”, que busca fomentar el cuidado del entorno y fortalecer el sentido de comunidad.

Durante la jornada, el personal del DIF se dio cita en este emblemático espacio natural para realizar labores de recolección de residuos, mantenimiento de áreas verdes y limpieza general, con el objetivo de garantizar un ambiente seguro y agradable para las familias que lo visitan.

La presidenta del DIF destacó la importancia de estas acciones como parte de una cultura de responsabilidad compartida: “Queremos que La Alberca siga siendo un lugar de encuentro para nuestras familias, donde puedan disfrutar de la naturaleza con tranquilidad. Con pequeñas acciones, logramos grandes cambios”.

El Paseo Ecológico La Alberca es uno de los sitios más visitados por los habitantes de Ocampo, y su conservación es clave para el bienestar social y ambiental del municipio. La jornada de limpieza reafirma el compromiso del DIF con el desarrollo integral de la comunidad y la promoción de espacios públicos dignos.