SIN AUMENTO VALORES CATASTRALES PARA EL 2026

* El Gobierno Municipal de El Mante a través de la Junta Municipal de Catastro, que preside Patty Chío propuso que las tablas de valores no tuvieran modificaciones para el próximo año .

Con el fin de no lesionar la economía de los contribuyentes, por decisión unánime de los integrantes de la Junta Municipal de Catastro se aprobó que la tabla de valores no tuvieran modificaciones para el próximo ejercicio fiscal.

Luego de la instalación y toma de protesta a dicha junta, la Presidenta Patty Chío , propuso que los valores contemplados en la tabla, no sufrieran modificaciones.

” Somos conscientes de la situación económica y vamos a conservar el mismo tabulador que se tomará como referencia para el pago del impuesto predial para el próximo año”.

El acuerdo será enviado al Congreso del Estado para su análisis, validación y publicación en el Diario Oficial del Estado.

La junta es presidida por Patty Chío como Presidenta; el tesorero municipal Rigoberto Rodríguez Rangel como vicepresidente; Pedro Rodríguez Gómez como secretario técnico; Benilde Elizabeth Molina Leija como Secretaria de acuerdos. Además de los síndicos e integrantes de organismos de comercio como vocales.