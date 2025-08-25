SIN AUMENTO VALORES CATASTRALES PARA EL 2026

* El Gobierno Municipal  de El Mante a través de la Junta Municipal  de Catastro, que preside  Patty Chío  propuso que las tablas de valores no tuvieran modificaciones para el próximo  año .

Con el fin de no lesionar  la economía de los contribuyentes, por decisión unánime de los integrantes de la  Junta Municipal  de Catastro se aprobó que la tabla de valores no tuvieran modificaciones  para el próximo ejercicio fiscal.

Luego de la instalación  y toma de protesta a dicha junta, la Presidenta Patty Chío ,  propuso que los valores contemplados  en la tabla, no sufrieran modificaciones.

” Somos conscientes  de la situación económica  y vamos a conservar el mismo tabulador que se tomará como referencia para el pago del impuesto predial para el próximo año”.

El acuerdo será enviado al Congreso del Estado para su análisis,  validación  y publicación  en el Diario Oficial del Estado.

La junta es presidida por Patty Chío  como Presidenta; el tesorero municipal  Rigoberto  Rodríguez  Rangel como vicepresidente; Pedro Rodríguez  Gómez como secretario técnico; Benilde  Elizabeth  Molina Leija como Secretaria de acuerdos. Además de los síndicos e integrantes  de organismos  de comercio  como vocales.

