PRESENTAN PROPUESTAS PARA FOMENTAR LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS RURALES EN EL MANTE

ALFREDO GARCÍA BECERRA

El Mante, Tamaulipas. – Con el objetivo de fortalecer la economía local y promover el consumo de productos del campo tamaulipeco, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, a través de la Dirección de Desarrollo Rural y PYMES, sostuvo una reunión de trabajo con la alcaldesa de El Mante, Martha Patricia Chío de la Garza.

Durante el encuentro, el jefe de Departamento de Zona Sur, Guillermo Hinojosa Todd, acudió en representación del titular de la dependencia estatal, Antonio Varela Flores, presentó el proyecto para la realización de un Tianguis Rural en el municipio, iniciativa que busca brindar a los productores locales un espacio digno y accesible para la comercialización directa de sus productos, fomentando el desarrollo económico regional y el consumo local.

Asimismo, se propuso la instalación de una Isla de Productos Rurales, un espacio fijo dentro del municipio que permitirá a los productores rurales ofrecer sus artículos de manera continua, promoviendo su visibilidad, calidad y variedad ante la ciudadanía.

La alcaldesa Martha Patricia Chío de la Garza, expresó su disposición para colaborar en la implementación de estos proyectos, reconociendo su impacto positivo en el fortalecimiento de la economía del municipio y en el apoyo directo a las familias productoras.

Cuarto Poder de Tamaulipas/

También estuvieron presentes Héctor Hugo Vázquez Alvarado, director de Desarrollo Rural del municipio de El Mante y Godofredo López Rodríguez, por parte de la dirección de Desarrollo Rural y PYMES.