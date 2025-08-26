RECIBE GUARDIA ESTATAL DE GÉNERO DEL MUNICIPIO DE EL MANTE CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS

-Este tipo de conocimientos permiten brindar un servicio integral a víctimas de violencia

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Mante, Tamaulipas.- Con el propósito de contar con elementos capacitados para brindar primeros auxilios, personal de la Guardia Estatal de Género de Ciudad Mante asistió al curso básico impartido por personal de Protección Civil Tamaulipas.

Esta capacitación se llevó a cabo en las instalaciones regionales de esta dependencia, y estuvo enfocada a la atención primaria de situaciones de emergencia, aplicando las técnicas correctas para cada caso.

Al ser los primeros respondientes en diversas situaciones, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) gestiona este tipo de cursos para sus integrantes.

Cabe mencionar que la Guardia Estatal de Género tiene entre sus principales grupos de atención a menores de edad, mujeres y adultos mayores, por lo que es indispensable contar con el conocimiento para brindar un servicio integral a víctimas de violencia.

