GOBIERNO DE GONZÁLEZ INICIA REHABILITACIÓN PROFUNDA DE CALLES

El alcalde, Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, supervisó los trabajos de rehabilitación de carpeta asfáltica en la cabecera municipal de González. Los trabajos se extenderán a Villa Manuel y algunos accesos a diversas comunidades rurales como parte del plan de transformación integral.

GONZÁLEZ, TAMAULIPAS. – Con el firme compromiso de transformar la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de las familias gonzalenses, el Presidente Municipal, Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, dio inicio a los trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica en la calle Miguel Hidalgo, ubicada en la emblemática zona centro de la cabecera municipal.

Acompañado por el Director de Obras Públicas, Ing. Moisés Acosta, el alcalde destacó que esta administración no se limitará a realizar labores de bacheo superficial, las cuales resultan insuficientes ante las condiciones en las que quedaron las calles luego del temporal de lluvias del año pasado. En su lugar, se implementa una técnica de reparación integral diseñada para resistir el tránsito y el paso del tiempo.

“Estamos realizando una reparación profunda para que esta calle nos dure 10 o 15 años más. Ya no es suficiente con el bacheo, porque el agua se lo lleva, y el pronóstico es que este 2026 también nos traiga mucha agua, afirmó el Dr. Zúñiga Rodríguez durante el recorrido de supervisión.

Esta obra abarca el tramo comercial histórico, desde la calle Allende hasta el Boulevard Morelos, un sector vital para el comercio local conocido tradicionalmente por los habitantes de la zona. El alcalde subrayó que estas acciones son solo el comienzo de un ambicioso plan de mejoramiento vial que se extenderá de manera equitativa por todo el municipio abarcando la Zona Centro de González; Villa Manuel, el camino al poblado Santa Fe, así como algunos Caminos Rurales.

El Alcalde reiteró que su gobierno trabajará sin descanso para embellecer y dignificar cada rincón de González, asegurando que cada peso invertido se traduzca en beneficios tangibles y duraderos para la ciudadanía.