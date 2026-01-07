ARRANCA FRANK DE LEÓN EL 2026 CON INTENSO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN GÓMEZ FARÍAS

Bajo el lema “empezando el año y no paramos”, el alcalde acelera la entrega de techos firmes para mejorar la vivienda de las familias en diversas comunidades del municipio.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, TAM. – Con el firme objetivo de abatir el rezago social y mejorar la calidad de vida de los habitantes, el alcalde Frank de León dio inicio a las actividades de este nuevo año supervisando y entregando obras de infraestructura básica en diversos sectores de la entidad.

Durante un recorrido por las zonas beneficiadas, el mandatario municipal destacó el ritmo de trabajo que mantendrá su administración durante el presente ciclo. “Empezando el año y no paramos”, afirmó con entusiasmo el edil, subrayando que la prioridad de su gobierno es que los apoyos lleguen de manera directa a quienes más lo necesitan.

Impulso a la vivienda digna El eje central de estas acciones ha sido la construcción de losas de concreto, un programa que continúa extendiéndose paulatinamente para alcanzar a un mayor número de familias en diferentes comunidades. Estas obras buscan sustituir techos precarios por estructuras firmes y seguras, brindando protección ante las inclemencias del tiempo y otorgando certeza patrimonial.

El alcalde señaló que estos beneficios no son casos aislados, sino parte de una estrategia continua para transformar las viviendas del municipio. En cada comunidad visitada, los vecinos han manifestado su respaldo a estos trabajos que impactan directamente en su bienestar diario.

Con este arranque de año, el Gobierno Municipal de Gómez Farías reafirma su compromiso de mantener una administración de territorio, cercana a la gente y enfocada en la entrega de resultados tangibles en cada rincón del municipio.