REFUERZA PATTY CHÍO RUBRO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MANTE

* Con el voto unánime del Cabildo se respaldó la adquisición de un camión tipo pluma para elevar capacidad de respuesta en el renglón de alumbrado público.

En el marco de la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de El Mante aprobó por voto unánime la adquisición de un camión tipo pluma que fortalecerá las labores del área de Servicios Públicos Municipales.

Durante la sesión, el Cabildo encabezado por la alcaldesa Patty Chío, respaldó esta iniciativa presentada por la Alcaldesa, la cual permitirá mejorar y agilizar los trabajos de mantenimiento y reparación del alumbrado público en diferentes sectores del municipio.

Con la incorporación de esta unidad, suman dos camiones pluma adquiridos durante la presente administración, lo que representa un avance importante para reforzar la capacidad operativa del personal encargado de atender el sistema de alumbrado público en colonias, comunidades y espacios públicos.

La alcaldesa destacó que fortalecer el equipamiento de las áreas operativas es fundamental para ofrecer servicios públicos más eficientes y oportunos a la ciudadanía.

“Agradecemos su apoyo para la compra de este vehículo, esta es la muestra de que cuando se trabaja en equipo podemos transformar y dar mejores resultados de beneficio a la ciudadanía”.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de El Mante refrenda su compromiso de seguir trabajando para mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de las familias mantenses, impulsando decisiones responsables desde el Cabildo que se traduzcan en beneficios directos para la población.