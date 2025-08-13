APAPACHA DIF TAMAULIPAS A POBLACIÓN VULNERABLE EN EL MANTE

* La Presidenta Municipal Patty Chío recibe en el Sistema DIF El Mante dotación de pañales que envía para la región la Dra. María Santiago de Villarreal

La asistencia social que desde el Gobierno Municipal y el Sistema DIF Tamaulipas se proporciona a población vulnerable, se sigue multiplicando con acciones que fortalece en El Mante la alcaldesa Patty Chío.

Los apapachos que la Dra.Maria Santiago de Villarrral Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas envía, fueron recibidos por la Presidenta Municipal Patty Chio que agradeció la dotacion de 540 paquetes de pañales del programa “Lazos de Esperanza” que atiende a personas con discapacidad.

“Agradecemos a la Dra. Maria de Villarreal por estos apoyos para las familias, estamos concientes de la necesidad que existe cuando se tiene un enfermo en casa y estos recursos vienen a apoyar para garantizar una mejor calidad de vida” dijo al recibir la dotación de pañales junto a la Directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez para beneficio de las personas que estan en el padrón estatal “Lazos de Esperanza” .

Son recursos que se distribuyen casa por casa y como sede regional también recibieron los municipios de Ocampo, Xicoténcatl, Gómez Farías Antiguo y Nuevo Morelos, siendo esta la respuesta al trabajo en unidad que el Gobierno Estatal y Municipal realizan procurando siempre el bienestar de los mantenses.