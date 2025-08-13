LA ALCALDESA MARIELA LÓPEZ SOSA RENUEVA INFRAESTRUCTURA VIAL CON PROGRAMA DE BACHEO

• Xicoténcatl Implementa Programa de Bacheo para Mejorar Vialidades en la calle Escobedo, en la zona centro.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Xicoténcatl, Tam. – La administración municipal de Xicoténcatl, encabezada por la presidenta Mariela López Sosa, ha puesto en marcha un programa intensivo de bacheo con el objetivo de mejorar la infraestructura vial en diversos puntos estratégicos de la ciudad. Este martes, la alcaldesa López Sosa realizó una supervisión directa de los trabajos que se están llevando a cabo en la calle Escobedo, específicamente en la zona aledaña a las instalaciones de la CNA, en el corazón del municipio.

Durante la supervisión, la presidenta municipal pudo constatar el avance de las labores y dialogó con los trabajadores encargados de la ejecución del programa. López Sosa destacó la importancia de realizar un trabajo de calidad que garantice la durabilidad de las reparaciones y minimice las futuras afectaciones a la vialidad. Asimismo, reiteró el compromiso de su administración con el bienestar de la comunidad y la mejora continua de los servicios públicos.

La calle Escobedo, donde se centró la supervisión, es una vía de gran importancia para la conectividad en la zona centro de Xicoténcatl. Su rehabilitación a través del programa de bacheo contribuirá a agilizar el flujo vehicular y facilitar el acceso a comercios y servicios ubicados en esta área. Se espera que estas acciones tengan un impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes de Xicoténcatl, mejorando su experiencia de movilidad y fomentando un entorno urbano más seguro y funcional.