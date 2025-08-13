OCAMPO VIBRÓ CON PASIÓN Y TALENTO DESBORDANTE EN EL PRIMER TORNEO DE FUTBOL 9

El alcalde Melchor Budarth Báez encabezó la ceremonia de premiación del torneo juvenil, resaltando el espíritu deportivo y el compromiso de los jóvenes atletas.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam. – El municipio de Ocampo se vistió de gala en la culminación del Primer Torneo de Futbol 9, Categoría Juvenil “A” – Más Cerca de Nuestra Gente. El equipo de los Galácticos se alzó con el título de campeón, demostrando su superioridad en el terreno de juego.

El alcalde Melchor Budarth Báez encabezó la ceremonia de premiación, donde reconoció el esfuerzo y la dedicación de todos los participantes. Los equipos de Olmos 12 y Sporting también fueron galardonados por su destacada actuación a lo largo del torneo, consolidándose como contendientes de alto nivel.

Además del campeonato por equipos, se premió a los campeones goleadores: Hugo Alvizu, de Olmos 12, e Icker Llarena, de Galácticos, quienes empataron con un impresionante récord de 10 goles cada uno.

El alcalde Budarth Báez expresó su orgullo por el talento deportivo de los jóvenes de Ocampo, felicitando a cada uno de los participantes por su entrega y compromiso. “Estos jóvenes son un ejemplo de dedicación y esfuerzo, y representan un orgullo deportivo para nuestro municipio”, afirmó el edil. El torneo no solo promovió la competencia sana, sino que también fortaleció los lazos comunitarios en Ocampo.