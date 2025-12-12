OCAMPO SE ILUMINA CON LA MAGIA DE LA NAVIDAD EN EL POBLADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS

El alcalde Melchor Budarth Báez y su esposa, Martha Uresti de Budarth, encabezaron el desfile y el encendido del pino, contagiando de alegría a familias y escuelas.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam. – La Navidad ha llegado a Ocampo, iluminando el Poblado Adolfo López Mateos con un espíritu festivo que contagia a todos sus habitantes. El alcalde Melchor Budarth Báez y la Presidenta del DIF Municipal, Martha Uresti de Budarth, fueron los anfitriones de una noche mágica, donde el Desfile Navideño y el Encendido del Pino 2025 marcaron el inicio oficial de las celebraciones.

Familias enteras, niñas, niños y representantes de diversas escuelas se congregaron en el poblado para ser parte de este evento lleno de luz, color y alegría. El desfile recorrió las principales calles, despertando sonrisas y creando un ambiente de unión y esperanza.

El momento cumbre de la noche fue el encendido del imponente pino navideño, que con sus luces brillantes iluminó el cielo del Poblado Adolfo López Mateos, simbolizando la llegada de la Navidad y los buenos deseos para el año venidero.

Las autoridades municipales expresaron su agradecimiento a todos los participantes por su entusiasmo y dedicación, resaltando que su presencia fue fundamental para hacer de este evento una celebración inolvidable. “Así se vive la Navidad en Ocampo”, enfatizaron, invitando a todos a mantener vivo el espíritu navideño durante estas fechas.