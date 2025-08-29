MARIELA LÓPEZ Y MARLA GARCÍA CELEBRAN EN GRANDE A LOS ADULTOS MAYORES DE XICOTÉNCATL

La Presidenta Municipal Mariela López, acompañada por la Presidenta del Sistema DIF Municipal, Marla García López, encabezaron uno de los festejos más emotivos y significativos en honor a los adultos mayores de Xicoténcatl.

Con gran entusiasmo, ambas líderes municipales reconocieron públicamente a los abuelos y abuelas como el pilar de las familias y como ejemplo de esfuerzo y unidad en la sociedad xicotenquense.

El evento reunió a cientos de adultos mayores, quienes disfrutaron de una tarde y noche inolvidable, marcada por la alegría de la huapangueada, el tradicional baile y la calidez de una gran cena preparada especialmente para ellos.

La celebración incluyó la rifa de importantes regalos, entre los que destacaron colchones, refrigeradores, estufas, televisores, ventiladores y diversos electrodomésticos, detalles que hicieron aún más especial esta jornada dedicada a quienes han entregado su vida al bienestar de sus familias.

Con este magno evento, la Presidenta Municipal Mariela López y la Presidenta del DIF, Marla García López, refrendaron su compromiso con los adultos mayores de Xicoténcatl, destacando que su gobierno seguirá trabajando por el reconocimiento, la atención y el respeto que merecen.