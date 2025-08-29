AUTORIZA CABILDO, INTEGRACIÓN DE CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL

*Con el apoyo unánime de síndicos y regidores, se aprobó la integración del COMUPA para El Mante; órgano que salvaguardan la integridad de la vida animal.

Con el compromiso que representa la protección animal, en la vigésima tercera sesión ordinaria de cabildo fue aprobado el Consejo Municipal de Protección Animal (COMUPA) para El Mante.

La propuesta fue presentada por la Presidenta Municipal Patty Chío, ante síndicos y regidores con el objetivo de cumplir con la responsabilidad de integrar debidamente el órgano por el cual se generarán los mecanismos que permitan salvaguardan la integridad de la vida animal.

Con el voto unánime del cabildo se apoyó la propuesta para la integración de COMUPA, siendo presidido por el regidor Alfredo Rodríguez García comisionado en protección animal, Edgar Ayala Calderón secretario técnico y como vocales el jefe de la jurisdicción sanitaria no VI Juan Genaro Rodríguez Mar; los veterinarios Cecilia González Díaz, José Alberto Escatel Pérez además de los rescatistas: Diana Lizbeth Torres Castro, Jonathan García Mosqueda, Laura Alicia Chávez Elizondo, Martín Emanuel Lara Martínez y María de Rosario Ugalde Cepeda.

La integración de COMUPA permitirá la protección animal basada en la aplicación del reglamento existente y da facultades a este órgano para modificaciones al reglamento de protección de animales domésticos y realizar campañas a favor.

Así también, a través de este mismo Consejo se darán cursos, conferencias, campañas de sensibilización, medidas para evitar el maltrato en El Mante.

La Presidenta Municipal Patty Chío destacó el compromiso que existe con la sociedad de El Mante, siendo una de las principales demandas la protección de los animales, basada en una reglamentación que dicte sanciones a quienes incumplan con la ley.