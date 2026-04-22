TRANSFORMAN ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MANTE CON LA JORNADA “TEQUIOS POR LA TIERRA”

La alcaldesa Patty Chío y la Mesa de Seguridad y Paz encabezan acciones de limpieza y mejoramiento urbano en el marco del Día Internacional de la Tierra.

EL MANTE, TAMAULIPAS. – En un esfuerzo conjunto por promover la sostenibilidad y la cohesión social, el Gobierno Municipal de El Mante, liderado por la presidenta Patty Chío, puso en marcha la jornada “Tequios por la Tierra”. Esta iniciativa, enmarcada en las celebraciones por el Día Internacional de la Tierra, forma parte integral del programa estatal Jornada por la Paz.

La actividad fue coordinada estrechamente con la Mesa de Seguridad y Paz, bajo la dirección de Itzel Carmona, logrando convocar a los tres niveles de gobierno con un objetivo común: el rescate de espacios públicos para convertirlos en entornos dignos, seguros y funcionales para la ciudadanía.

La jornada no solo se limitó a la rehabilitación física, sino que integró diversas vertientes de mejora ambiental y social: Labores intensivas de limpieza y desbroce, acciones de mejoramiento urbano, espacios destinados a la expresión artística para fomentar el sentido de pertenencia.

Uno de los aspectos más destacados del evento fue la participación activa de las instituciones educativas y las fuerzas del orden. Estudiantes del CBTIS 15, CONALEP y la Escuela Preparatoria Mante trabajaron hombro a hombro con elementos de la SEDENA, la Guardia Nacional y la Guardia Estatal.

Esta colaboración estratégica busca no solo la recuperación estética de la ciudad, sino también el fortalecimiento de la convivencia social y la construcción de un tejido ciudadano más sólido frente a los retos de seguridad.

“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando la colaboración ciudadana. El trabajo en equipo es la clave para un municipio más ordenado, sostenible y en armonía para todos”, señaló la administración municipal.

Con estas acciones, El Mante se posiciona como un referente en la implementación de políticas públicas que vinculan el cuidado del medio ambiente con la estrategia de paz y bienestar social.