FRANK DE LEÓN SERÁ PADRINO DE GRADUACIÓN DEL TELEBACHILLERATO EN EL VENADITO

El alcalde de Gómez Farías aceptó la distinción por parte de la comunidad estudiantil del plantel 042; reafirma su compromiso con la educación.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, TAM. – En un gesto que estrecha los lazos entre el Gobierno Municipal y el sector educativo, el alcalde Frank de León confirmó que apadrinará a la próxima generación de egresados del Telebachillerato Comunitario 042, ubicado en el Poblado El Venadito.

El mandatario local recibió la invitación por parte de los directivos y alumnos de la institución, la cual aceptó con entusiasmo, destacando la importancia de apoyar a los jóvenes que concluyen su formación media superior en las zonas rurales del municipio.

Tras oficializarse su participación en la ceremonia, el edil expresó su gratitud por haber sido tomado en cuenta para una fecha tan significativa en la vida académica de los estudiantes.

“Agradezco profundamente este honor que me hacen partícipe. Me llena de orgullo ver el esfuerzo de nuestros jóvenes de El Venadito”, señaló el alcalde.

La noticia ha sido recibida con agrado por los padres de familia y el personal docente, quienes ven en la figura del alcalde un respaldo moral y de gestión para el plantel. Frank de León cerró su mensaje con una frase que ya genera expectativa entre los próximos graduados: “¡Nos vemos en su graduación!”.

Con esta acción, la administración municipal reafirma su política de cercanía con las comunidades y su interés por incentivar a las nuevas generaciones a continuar con sus estudios profesionales.