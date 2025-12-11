PARTICIPA COMAPA ALTAMIRA COMO PADRINO DEL ESQUEMA “ALIADOS DE SANTA’’

*Con el apoyo del personal del organismo y de su gerente general, se entregaron obsequios a los alumnos de una escuela del sector Unidos Avanzamos

En colaboración con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Altamira, que preside la C.P. Rossy Luque de Martínez, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira, a través de su gerente general Dr. Gabriel Arcos Espinosa, y del personal de las diferentes áreas del organismo, realizó la entrega de obsequios a la comunidad estudiantil de la Escuela Primaria “José Refugio Hernández Saldaña’’, del sector Unidos Avanzamos.

Mediante el esquema “Aliados de Santa’’, el DIF Altamira integró a 40 padrinos, entre ellos la COMAPA Altamira, para que en esta temporada decembrina, que inspira a la unión, solidaridad, amor, y la esperanza, participen en acciones sociales.

Se entregaron bicicletas, muñecas, juguetes didácticos, entre otros atractivos obsequios que resultaron del total agrado de los más de 150 alumnos del citado plantel educativo.

El gerente de la COMAPA Altamira, Dr. Gabriel Arcos Espinosa, agradeció a la presidenta del Sistema DIF Altamira, C.P. Rossy Luque de Martínez, la oportunidad de demostrar la labor humanista y solidaria que fomenta el organismo a través de acciones socialmente responsables y empáticas con la población altamirense.

Para la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira, esta actividad permitió compartir momentos de ilusión y alegría al llevar el espíritu navideño a la niñez altamirense, reafirmando así el compromiso de ayudar a quienes más lo necesitan.