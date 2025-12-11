CUMPLE ARMANDO MARTÍNEZ ANHELO DE ADULTOS MAYORES EN ZONA RURAL

*Arranca alcalde altamirense construcción de la Casa del Adulto Mayor en el ejido Aquiles Serdán

El alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, dio inicio a la construcción de la Casa del Adulto Mayor en el ejido Aquiles Serdán, también conocido como El Barranco, respondiendo así a una de las solicitudes más sentidas de quienes habitan esta zona rural.

El proyecto se edificará en la calle Ignacio Allende, entre avenida Aquiles Serdán y Francisco Villa, con una inversión aproximada de 2 millones de pesos. La obra pretende estar concluida para febrero de 2026, con el propósito de brindar atención, actividades y espacios dignos a la población adulta mayor del sector.

Durante el arranque de los trabajos, el presidente municipal destacó la importancia de este proyecto para la comunidad.

“150 adultos mayores, más los que se vayan acumulando, van a tener la oportunidad de contar con un recinto digno. Es algo que los adultos mayores se ganaron con todo su esfuerzo, con todo su trabajo, porque durante toda su vida ayudaron a que Altamira saliera adelante. Hoy vengo, a nombre del pueblo de Altamira, a darles las gracias por todo lo que han hecho por nuestro querido Altamira”.

Además, Martínez Manríquez anunció que se propondrá al Cabildo la pavimentación con asfalto de la calle Ignacio Allende para crear un circuito vial que facilite el acceso a las futuras instalaciones.

El predio donde se desarrollará la obra fue donado por un comité conformado por habitantes del propio ejido, gesto que el alcalde reconoció públicamente.

“Ustedes trabajaron para adquirir un terreno y que pudiera construirse la Casa del Adulto Mayor. El terreno lo pusieron los adultos mayores; gracias por confiar en este gobierno”.

Con este proyecto, el Gobierno Municipal de Altamira refrenda su compromiso con el bienestar de los adultos mayores, especialmente aquellos que viven en las comunidades rurales del municipio.