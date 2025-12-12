REINSTALA SST CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (COECIA)

ALFREDO GARCÍA BECERRA

VICTORIA, TAMAULIPAS. – Para impulsar la mejora continua y adoptar decisiones normativas para la detección y atención del cáncer infantil, se llevó a cabo la firma del acta de reinstalación del Consejo Estatal para la Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia (COECIA).

En representación del secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, el director General de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Gabriel de la Garza Garza, tomó protesta a los integrantes del consejo, para cumplir y hacer cumplir los lineamientos, derechos y obligaciones para la revisión y atención de este padecimiento.

“Estamos convencidos que en este espacio se fortalecerá la detección integral de nuestras niñas, niños y adolescentes tamaulipecos, ofreciendo los canales adecuados para garantizar el abasto oportuno de los medicamentos, establecer convenios para la realización de los estudios complementarios y asegurar las intervenciones necesarias cuando éstas no se encuentren disponibles en las unidades hospitalarias” destacó de la Graza Garza durante la toma de protesta a los integrantes del Consejo.

Dijo que este órgano consultivo es una instancia permanente de coordinación y concertación de acciones de los sectores público, social y privado en materia de investigación, prevención, diagnóstico y tratamiento integral del cáncer detectado entre la población menor de dieciocho años; y que con su entrega, profesionalismo y compromiso de todos, así como el apoyo del gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, se consolida el trabajo preventivo, el correctivo de las áreas pediátricas y se aseguran entornos dignos.

De igual manera reconoció a las asociaciones civiles que acompañan a las familias a lo largo de este complejo proceso, ya que su labor es invaluable, no sólo por el apoyo funcional y social que brindan, sino por su contribución para garantizar los diagnósticos oportunos y el inicio de los tratamientos necesarios.

“La detección temprana del cáncer infantil es un factor decisivo para salvar vidas y asegurar un futuro saludable para los niños, niñas y adolescentes; detectar oportunamente los signos, aumentan las posibilidades de éxito de los tratamientos, por ello es necesario reforzar la vigilancia clínica, sensibilizar a las familias sobre la revisión médica periódica y garantizar la referencia inmediata de los casos sospechosos”, destacó el funcionario estatal.

En la firma del acta de reinstalación del COECIA, asistió el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrado del IMSS Tamaulipas, José Luis Aranza Aguilar; el subdelegado Médico del ISSSTE, Jorge Iván Alejandro Cortina Beltrán; el director General de la Unidad de Coordinación de Servicios Médicos, Calidad y Enseñanza, Carlos Arturo González Castro; la directora General de la Unidad de Planeación y Desarrollo del Sector Salud, Loyda Ramírez López; la directora de Salud Reproductiva y Atención a la Infancia y Adolescencia, Sergia Juárez Delgado y el director del Hospital Infantil de Tamaulipas, Vicente Plascencia Valadez.

