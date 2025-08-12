MARIELA LÓPEZ SOSA IMPULSA ATENCIÓN DIRECTA CON EL “MARTES CIUDADANO”

Xicoténcatl, Tam. – La Presidenta Municipal, Mariela López Sosa, encabezó una nueva jornada del programa “Martes Ciudadano”, reafirmando el compromiso que ha mantenido desde el inicio de su administración: brindar atención cercana, oportuna y directa a la población.

Como cada semana, la alcaldesa escuchó de primera mano las peticiones de las familias, con especial atención a las que más lo necesitan, llevando soluciones y apoyos a cada rincón del municipio.

Este espacio de atención continúa consolidándose como un puente directo entre la ciudadanía y el gobierno municipal, fortaleciendo la confianza y el trabajo en equipo para resolver las necesidades de Xicoténcatl.