INICIA EL “DESAFÍO NAVIDEÑO” EN XICOTÉNCATL

Mariela López Sosa presidenta municipal de Xicoténcatl, invita a todas las familias y grupos de amigos del municipio a participar en el “Desafío Navideño”, una divertida dinámica para compartir el espíritu de estas fiestas.

Quienes deseen participar deberán enviar una fotografía inolvidable de su familia o amigos en Navidad al número 831 104 1502, antes del 16 de noviembre de 2025, además de seguir las páginas oficiales del R. Ayuntamiento de Xicoténcatl 2024-2027 y de Mariela López Sosa.

Todas las imágenes recibidas se publicarán en la página oficial del Ayuntamiento, donde los participantes competirán para conseguir la mayor cantidad de “me gusta” del 17 al 22 de noviembre de 2025.

(Solo se contabilizarán los likes de cuentas reales, no bots).

Premios:

$3,000.00 y tu imagen será colocada en el espectacular del “Crucero del Ingenio”.

$2,000.00 pesos.

$1,000.00 pesos.

Condiciones:

La foto debe ser original y representar a tu familia o amigos.

Debe tener temática navideña.

No se aceptarán imágenes con contenido inapropiado.

No se permiten bots o cuentas falsas.

Los participantes deben ser mayores de 18 años o contar con autorización de un adulto.

Con esta iniciativa, el Gobierno Municipal que encabeza Mariela López Sosa busca fortalecer la unión familiar y compartir la alegría de la temporada.

Porque en estas fechas, la unión y la felicidad son el mejor regalo.