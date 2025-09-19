SONÓ LA ALERTA SÍSMICA EN MÉXICO; XICOTÉNCATL PARTICIPÓ EN EL SIMULACRO NACIONAL

Xicoténcatl, Tamps.— En punto de las 12:00 horas de este 19 de septiembre, la alerta sísmica sonó en todo el país como parte del simulacro nacional que recuerda los devastadores sismos de 1985 y posteriores.

En el municipio de Xicoténcatl, la presidenta municipal Mariela López Sosa encabezó la participación del Ayuntamiento, que respondió de manera responsable y ordenada a este llamado de S.O.S. Nacional, cuyo objetivo es reforzar la cultura de la prevención y salvar vidas ante un eventual desastre de gran magnitud.

Con este ejercicio, la administración municipal refrenda su compromiso con la seguridad y la protección civil de las familias xicotenquenses.