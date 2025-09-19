XICOTÉNCATL VIVIÓ LA EMOCIÓN DE LA GRAN FINAL DE FÚTBOL 8 VETERANOS

Xicoténcatl, Tam. — Una noche llena de pasión futbolera se vivió en el Estadio Othón Núñez Cáceres durante la Gran Final de la Liga Municipal de Fútbol 8 Veteranos “Mariela López Sosa”, donde se consagró campeón el equipo Ferretería Hernández, seguido de Señor Trompo como subcampeón. El podio lo completaron Deportivo Raga en tercer lugar y George Sport en la cuarta posición.

La final se desarrolló en un ambiente de fiesta deportiva, con familias enteras que acudieron a apoyar a sus equipos y jugadores. Más allá de los resultados, este torneo se ha consolidado como un espacio de convivencia y fortalecimiento de la comunidad, demostrando que el deporte une a Xicoténcatl.

Las autoridades municipales felicitaron a los participantes y reiteraron su compromiso de seguir impulsando programas deportivos que fomenten la salud, la disciplina y la integración social.