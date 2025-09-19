SOSTIENE RECTOR DE LA UAT ENCUENTRO CON UNIVERSITARIOS DE MEDICINA TAMPICO

ALFREDO GARCÍA BECERRA

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, visitó la Facultad de Medicina de Tampico “Dr. Alberto Romo Caballero” como parte del programa Un Día con tu Rector, donde sostuvo un encuentro con estudiantes, docentes y personal universitario, reafirmando su compromiso con la formación académica, la innovación y la vida universitaria.

Luego de ser recibido por el director de esta facultad, Raúl de León Escobedo, el rector hizo un amplio recorrido para conocer de primera mano diversos proyectos académicos, de investigación e innovación que distinguen a esta dependencia universitaria como referente en la formación de profesionales de la salud.

Como parte de su visita, conoció los proyectos del Centro de Medicina Inteligente, así como el planteamiento del nuevo espacio de Simulación Clínica. También asistió a la Sala de Cómputo, donde se presentó la plataforma Koplik, una aplicación innovadora para facilitar el aprendizaje de las y los estudiantes de Medicina.

En otra parte, presenció una consulta con el uso de tecnología de ultrasonido en los Consultorios de Alta Especialidad, y conoció la propuesta de una Clínica de Atención Primaria de Salud, destinada a fortalecer la formación y el servicio universitario.

Sostuvo encuentros con integrantes del programa Jóvenes en la Ciencia, así como con docentes pertenecientes a los cuerpos académicos, al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) y al PRODEP.

Asimismo, compartió con estudiantes una audición musical y un festival mexicano, escuchando también inquietudes y propuestas que contribuyen a seguir construyendo una universidad cercana y comprometida con su gente.

En el marco de esta visita, se resaltó la calidad académica de la Facultad de Medicina de Tampico, que atiende a más de mil trescientos estudiantes en programas de licenciatura, posgrado y especialidades médicas.

