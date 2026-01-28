GONZÁLEZ FORTALECE SU INFRAESTRUCTURA DE SALUD Y CUIDADO INFANTIL PARA ESTE 2026

El alcalde Miguel Zúñiga encabeza gestiones ante el IMSS e ITAVU para concretar la construcción de un nuevo hospital y la llegada de una guardería de vanguardia a la colonia Nuevo Amanecer.

GONZÁLEZ, TAMAULIPAS – En un encuentro estratégico que marca el rumbo del desarrollo social para este año, el Presidente Municipal, Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, recibió a autoridades estatales y federales con el objetivo de consolidar proyectos de infraestructura clave que transformarán la calidad de vida de las familias gonzalenses.

La reunión contó con la presencia del Dr. José Luis Aranza Aguilar, Delegado del IMSS en Tamaulipas, y del Ing. Germán Fernández Guzmán, Coordinador de Delegaciones de ITAVU, quienes junto al edil supervisaron los avances de las gestiones que permitirán saldar deudas históricas en materia de bienestar.

Uno de los puntos centrales de la agenda fue el seguimiento a la construcción del nuevo Hospital Municipal. El Dr. Miguel Zúñiga reafirmó que esta obra es una necesidad prioritaria por la que se gestiona diariamente. El objetivo es garantizar que todos los habitantes de González tengan acceso a una salud digna y oportuna sin tener que realizar traslados prolongados.

Como parte de las gestiones respaldadas por el Gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, se anunció formalmente la llegada de un Centro de Educación y Cuidado Infantil bajo la modalidad de guardería del IMSS. Este espacio se ubicará estratégicamente en la colonia Nuevo Amanecer y ofrecerá servicios de:

Educación inicial de alta calidad para el desarrollo cognitivo de los menores.

Programas de nutrición balanceada supervisada por expertos.

Protocolos de seguridad de máxima exigencia para tranquilidad de los padres trabajadores.

Desarrollo y Empleo

Más allá de los servicios directos, estas inversiones representan un motor económico para la región. La construcción y puesta en marcha de estos centros generará nuevos empleos y fomentará el desarrollo urbano en el municipio, consolidando la premisa de que “González se transforma con hechos”.