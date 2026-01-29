REFUERZAN VIGILANCIA EN GÓMEZ FARÍAS POR FRENTE FRÍO; ALCALDE REPARTE APOYOS A LA CIUDADANÍA

El edil Frank de León, en conjunto con Protección Civil y Tránsito, encabeza brigadas nocturnas para brindar alimentos calientes y recomendaciones de seguridad ante el descenso térmico.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, TAM. – Ante la llegada de una masa de aire ártico que ha provocado una notable caída en el termómetro, el Gobierno Municipal de Gómez Farías puso en marcha un operativo de proximidad social para proteger a los habitantes y viajeros que transitan por la zona.

Desde las primeras horas de la contingencia climática, el alcalde Frank de León se integró a las labores de campo junto a elementos de Protección Civil y la Dirección de Tránsito Local. El objetivo primordial de estas brigadas es doble: garantizar la integridad física de las familias y mitigar los efectos del frío extremo mediante la entrega de asistencia directa.

Durante los recorridos por los distintos sectores del municipio, el equipo municipal ha estado distribuyendo café y pan caliente, un gesto que busca ofrecer confort a quienes se encuentran a la intemperie o en condiciones vulnerables. Sin embargo, las autoridades enfatizaron que la prioridad es la prevención.

“Lo más importante es que estamos dando las recomendaciones necesarias ante estas bajas temperaturas para evitar enfermedades respiratorias o accidentes en el hogar”, señalaron representantes del operativo.

Al cierre de la jornada, el alcalde reafirmó su compromiso de mantener una vigilancia permanente mientras persistan las condiciones climáticas adversas. “Seguiremos al pendiente de cualquier situación”, puntualizó el edil, instando a la población a reportar cualquier emergencia a las líneas de auxilio.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse abrigada, evitar el uso de braseros en espacios cerrados y prestar especial atención a niños y adultos mayores.