ARRANCA GOBIERNO DE ALTAMIRA PROGRAMA DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL EN TU COLONIA

*Alcalde, Armando Martínez Manríquez cumple con esta contribución y exhorta a la población a sumarse

Altamira, 09 febrero 2026.- En apoyo a la economía de las familias, el Gobierno Municipal de Altamira puso en marcha el programa sobre el pago del impuesto predial en tu colonia, iniciativa encabezada por el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez.

Acompañado de la presidenta del DIF Altamira, C.P. Rosa Irma Luque Pérez, Martínez Manríquez, acudió al módulo instalado en la colonia Nuevo Tampico, Sector Dos, en el área de Miramar, donde realizó el pago correspondiente, marcando la pauta e invitando a la ciudadanía a cumplir con esta contribución

“Se está arrancando el pago del impuesto predial desde tu colonia, porque lo que se recauda en tu colonia se queda en tu colonia”, destacó el alcalde, subrayando que los recursos obtenidos se destinan directamente a mejorar servicios como limpieza, alumbrado público, y obras de infraestructura en cada sector.

El módulo, ubicado en la avenida 18 de Marzo, permanecerá en operación durante dos semanas. Martínez Manríquez explicó que esta modalidad busca generar un ahorro directo para las familias. “Es una nueva forma de apoyar a la ciudadanía en su bolsillo; no tienen que pagar pasaje ni trasladarse, mejor venimos nosotros para ahorrarles dinero y tiempo, y aquí realizamos todo el trámite”, expresó.

Como parte de los beneficios, el Gobierno de Altamira ofrece 100% de descuento en recargos, gastos de ejecución y cobranza para contribuyentes con adeudos del impuesto predial correspondientes a 2025 y años anteriores. Además, durante los meses de enero y febrero se ha aplicado un 15% de descuento en el pago del predial 2026, así como descuentos especiales para adultos mayores.

El alcalde reiteró el llamado a la población para aprovechar estos beneficios, recordando que el pago puntual del predial se traduce en mejores servicios y mayor bienestar para todas y todos los habitantes de Altamira.