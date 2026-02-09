FORTALECE DIF ALTAMIRA ATENCIÓN A LA SALUD EN ZONA RURAL

Altamira, 09 febrero 2026.- Con el objetivo de fortalecer la atención médica en las comunidades rurales del municipio, la presidenta del Sistema DIF Altamira, C.P. Rossy Luque de Martínez, realizó una visita al dispensario de atención a la salud del ejido José María Luis Mora “Margaritas”, donde se llevó a cabo la entrega de medicamentos para beneficio de las familias de la localidad.

Durante el recorrido, Rossy Luque reiteró el compromiso del organismo que encabeza de seguir impulsando acciones que permitan acercar servicios de salud y bienestar a todos los rincones del municipio, especialmente a las zonas que más lo necesitan.

“En el DIF Municipal Altamira seguimos trabajando para acercar servicios de salud y bienestar a cada lugar del municipio, porque cuidar de nuestra gente es y seguirá siendo nuestra prioridad”, expresó la presidenta del DIF.

Es así, como el DIF Altamira refrenda su labor social y su compromiso permanente con la salud y el bienestar de la población.